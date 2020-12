Liberi i pescatori sequestrati in Libia, missione di Conte e di Maio a Bengasi (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Sono Liberi". E' la notizia ufficiale data dal ministro Di Maio quando è da poco passato mezzogiorno, e che si attende sin dalle prime ore della mattina dopo che si era saputo che il premier Conte, ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 17 dicembre 2020) "Sono". E' la notizia ufficiale data dal ministro Diquando è da poco passato mezzogiorno, e che si attende sin dalle prime ore della mattina dopo che si era saputo che il premier, ...

