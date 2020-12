Inter, Cassano la tocca piano: “Una roba imbarazzante, zero calcio ed emozioni. Conte non ha capito una cosa” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il solito Antonio Cassano senza filtri.Atalanta, Cassano graffia il Papu Gomez: “Dica grazie a Gasperini e chieda scusa. Io parlo chiaro e non faccio post”L'ex attaccante dell'Inter, nel corso dell'ormai consueta diretta su Bobo Tv, ha analizzato la prestazione offerta dai nerazzurri nella sfida vinta per 1-0 contro il Napoli."Io sono Interista e ieri è stata una roba imbarazzante. Ieri il Napoli in 10 uomini poteva vincere 4-1. Io quando dico che il campionato italiano per me è quarto o quinto d’Europa, lo dico perché non si vede calcio, non si vede nulla, non ti emoziona. L’unica squadra che mi emoziona, oltre l’Atalanta, è la Roma che fa calcio. Il Napoli, anche con mille difficoltà , sull’1-0 si è alzata le maniche ed è andato all’attacco. Ha ... Leggi su mediagol (Di venerdì 18 dicembre 2020) Il solito Antoniosenza filtri.Atalanta,graffia il Papu Gomez: “Dica grazie a Gasperini e chieda scusa. Io parlo chiaro e non faccio post”L'ex attaccante dell', nel corso dell'ormai consueta diretta su Bobo Tv, ha analizzato la prestazione offerta dai nerazzurri nella sfida vinta per 1-0 contro il Napoli."Io sonoista e ieri è stata una. Ieri il Napoli in 10 uomini poteva vincere 4-1. Io quando dico che il campionato italiano per me è quarto o quinto d’Europa, lo dico perché non si vede, non si vede nulla, non ti emoziona. L’unica squadra che mi emoziona, oltre l’Atalanta, è la Roma che fa. Il Napoli, anche con mille difficoltà , sull’1-0 si è alzata le maniche ed è andato all’attacco. Ha ...

