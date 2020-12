I Cinquestelle contro Renzi | «È il bugiardo di Firenze» E iniziano a stancarsi anche di Conte

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Superato lo scoglio della risoluzione sul Mes, le tensioni nella maggioranza non si sono ancora appianate. E lo spettro della crisi continua ad aleggiare. Tra icresce l’insofferenza verso Matteo, un tempo acerrimo “nemico” e oggi scomodo alleato. L’oggetto delndere è sempre l’ipotesi di un’adesione italiana al Mes.ha alzato la posta chiedendo al presidente del Consiglio di dire sì. «Questi 36 miliardi sono bloccati con un no ideologico deie di. A me sembra una follia». Iall’attacco diI pentastellati vanno all’attacco dell’ex sindaco di. Lo accusano di aver tagliato 16 miliardi alla Sanità quando era al governo. «Troviamo sconcertante dover ricordare a chi ...