‘Gf Vip 5’ | Francesco Monte rivela qual è la sua concorrente preferita e sulla possibilità di entrare in Casa per Capodanno afferma che…

Ospite di una delle consuete puntate di Casa Chi è stato l'ex tronista di Uomini e Donne e l'ex gieffino Francesco Monte che, intervistato dai giornalisti ha raccontato in primis la sua nuova vita professionale. Francesco infatti ha deciso di concentrarsi unicamente sulla sua carriera musicale e proprio l'11 dicembre è uscito il suo secondo brano Andiamo avanti, dopo il debutto con la canzone Siamo già domani; Monte inoltre è reduce dall'esperienza a Sanremo Giovani, e nel corso dell'intervista ha speso due parole per entrambe le novità che lo hanno visto coinvolto: Andiamo avanti è il nuovo singolo e sono molto fiero e contento di questo progetto musicale. Ho partecipato a Sanremo Giovani ed è stata una bellissima esperienza. Essere arrivato lì e fare ascoltare il brano è una grande ...

