Forte scossa di terremoto a Milano | panico e gente in strada

Leggi su chenews

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Unadidalle portate non di certo lievi è stato avvertito nella città diinpresa daldiin Lombardia, avvertita distintamente anche ain. Non sono stati al momento segnalati danni ma laè stata avvertita in più punti della città ed ha gettato, come detto migliaia di cittadini nel. Molti si sono riversati inancora sconvolti per qualcosa che chiaramente non si aspettavano. Subito si è attivato il tam tam anche sui social con migliaia di persone che hanno chiesto notizie di danni e ...