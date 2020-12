Firenze, coppia albanese fatta a pezzi: rintracciato il figlio, è in carcere in Svizzera (Di giovedì 17 dicembre 2020) Taulant Pasho è al centro di una serie di accertamenti e verifiche da parte degli inquirenti coordinati dal pubblico ministero Ornella Galeotti. I corpi fatti a pezzi e ritrovati nelle valige nel campo vicino a Sollicciano sono quelli dei congiugi Pasho, suo padre e sua madre Leggi su firenzepost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Taulant Pasho è al centro di una serie di accertamenti e verifiche da parte degli inquirenti coordinati dal pubblico ministero Ornella Galeotti. I corpi fatti ae ritrovati nelle valige nel campo vicino a Sollicciano sono quelli dei congiugi Pasho, suo padre e sua madre

occhio_notizie : Firenze, corpi fatti a pezzi: figlio coppia uccisa in carcere in Svizzera - toscanamedianew : Cadaveri a pezzi in 4 valigie, il figlio delle vittime è in carcere in Svizzera | Cronaca FIRENZE - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Firenze, corpi fatti a pezzi: figlio coppia uccisa in carcere in Svizzera - Adnkronos : #Firenze, corpi fatti a pezzi: figlio coppia uccisa in carcere in Svizzera - ClemensDaniela : RT @Adnkronos: #Firenze, corpi fatti a pezzi: indagini su figlio coppia uccisa -