Filippo Nardi, parla l'ex Veronica Graf: "Mi ha costretta ad abortire" (Di giovedì 17 dicembre 2020) l'ex gieffina Veronica Graf ha lanciato una vera bomba sul Conte Filippo Nardi. (Screenshot video)Non si placano le polemiche sul nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, Filippo Nardi. Dopo le frasi disgustose dette su Maria Teresa Ruta e che potrebbero costargli la squalifica dal programma di Alfonso Signorini, a dare scandalo questa volta, c'è l'intervista esclusiva di una sua presunta ex fidanzata, Veronica Graf, che ha rilasciato dichiarazioni davvero scioccanti su Nardi. Leggi anche-> Robbie Williams, tragedia sfiorata: "Potevo morire" Veronica Graf: "Filippo mi ha costretta ad ..."

trash_italiano : - dove sono le sigarette? - una volta dicessi una cosa sensata, Pupo Grazie Filippo Nardi. Come sempre fondamentale. #GFVIP - RutaAllTheWay : RT @RutaAllTheWay: Filippo Nardi DEVE essere squalificato? INACCETTABILE il suo comportamento per tulle le frasi rivolte alle donne e in… - invoItino : comunque ogni volta che apro la diretta trovo sempre filippo nardi e automaticamente mi sale il vomito - Sa6146 : RT @franch535: GfVip, Filippo Nardi dà scandalo: la battuta sessista fa infuriare tutti - nonmeloricordoo : @FGasbarrone Filippo Nardi. Dice che si drogava tanto in passato e che voleva morire. Ma non aveva il coraggio di suicidarsi. -