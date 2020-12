DL Ristori con Maxi-emendamento: tutte le novità (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Senato ha approvato a maggioranza la questione di fiducia posta dal Governo sul cosiddetto Dl Ristori, più precisamente il Maxiemendamento interamente sostitutivo del decreto, che incorpora anche, dopo la conclusione dei lavori delle Commissioni, i successivi decreti Ristori bis, ter e quater. Quattro decreti che fissano, fra l’altro, norme sugli affitti e i mutui. Approvato a Palazzo Madama con 154 voti a favore e 122 contrari, il provvedimento passa ora alla Camera. Dopo il via libera con fiducia a Palazzo Madama, dove la presidente Elisabetta Casellati è intervenuta per scremare alcune norme definite “improponibili”, il passaggio alla Camera è previsto rapido e blindato per evitare intoppi in vista della scadenza del 27 dicembre. Ulteriori e sostanziosi interventi sono rimandati al già previsto ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Senato ha approvato a maggioranza la questione di fiducia posta dal Governo sul cosiddetto Dl, più precisamente ilinteramente sostitutivo del decreto, che incorpora anche, dopo la conclusione dei lavori delle Commissioni, i successivi decretibis, ter e quater. Quattro decreti che fissano, fra l’altro, norme sugli affitti e i mutui. Approvato a Palazzo Madama con 154 voti a favore e 122 contrari, il provvedimento passa ora alla Camera. Dopo il via libera con fiducia a Palazzo Madama, dove la presidente Elisabetta Casellati è intervenuta per scremare alcune norme definite “improponibili”, il passaggio alla Camera è previsto rapido e blindato per evitare intoppi in vista della scadenza del 27 dicembre. Ulteriori e sostanziosi interventi sono rimandati al già previsto ...

zaiapresidente : ?? Con la zona rossa, servono adeguati ristori, come avviene in Germania. Non si può essere eroi col portafogli degl… - matteograndi : Però basta con disinformazione e qualunquismo. In Germania scattano misure perché crescita è esponenziale; in Itali… - MassimoBindi : @dariofrance @F_Boccia E’quasi un anno che si và avanti con la politica della paura e delle promesse.Vari provvedim… - SimoneMartini76 : @zaiapresidente @LaStampa Facciamo una cosa @zaiapresidente...prima distribuisci i ristori (che solo il nome da rid… - informatori_it : Il #Decreto #Ristori riceve il via libera dal #Senato con 154 voti favorevoli e 122 contrari. Ecco tutte le novità… -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori con Bollette, mutui e tasse: cosa cambia con il decreto Ristori Fanpage.it Indennizzo da 2.500 euro a bar e ristoranti della Toscana colpiti dalle chiusure

FIRENZE (FONTE TOSCANA NOTIZIE) – Un indennizzo di 2.500 euro per bar e ristoranti della Toscana duramente colpiti ... colpite dalle misure di chiusura”, partirà rapidamente Con una procedura ...

Bonaccini vuole chiarezza: "Servono regole precise per evitare la terza ondata"

Più che mai adesso è il momento di resistere, con il vaccino alle porte e nuovi farmaci anti-Covid ... A un ristoratore cui chiedi di tenere abbassata la serranda devi far arrivare subito i ristori ...

FIRENZE (FONTE TOSCANA NOTIZIE) – Un indennizzo di 2.500 euro per bar e ristoranti della Toscana duramente colpiti ... colpite dalle misure di chiusura”, partirà rapidamente Con una procedura ...Più che mai adesso è il momento di resistere, con il vaccino alle porte e nuovi farmaci anti-Covid ... A un ristoratore cui chiedi di tenere abbassata la serranda devi far arrivare subito i ristori ...