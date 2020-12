Chi sono i pescatori liberati oggi in Libia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chi sono i pescatori sequestrati in Libia Nella mattinata di giovedì 17 dicembre il premier Giuseppe Conte è partito alla volta della Libia insieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per liberare i 18 pescatori italiani di Mazara del Vallo sequestrati dalle forze di Haftar lo scorso primo settembre. Poche ore dopo l’arrivo Bengasi il premier e il ministro hanno fatto sapere che “i pescatori sono stati liberati”. I marittimi che vivevano imprigionati da 140 giorni in una caserma di Bengasi, controllata dal generale Haftar, potranno abbracciare i propri parenti nelle prossime ore. I pescatori nell’arco della prigionia hanno avuto la possibilità di parlare brevemente solo due volte con le proprie famiglie. Ma chi sono ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Chisequestrati inNella mattinata di giovedì 17 dicembre il premier Giuseppe Conte è partito alla volta dellainsieme al ministro degli Esteri Luigi Di Maio per liberare i 18italiani di Mazara del Vallo sequestrati dalle forze di Haftar lo scorso primo settembre. Poche ore dopo l’arrivo Bengasi il premier e il ministro hanno fatto sapere che “istati”. I marittimi che vivevano imprigionati da 140 giorni in una caserma di Bengasi, controllata dal generale Haftar, potranno abbracciare i propri parenti nelle prossime ore. Inell’arco della prigionia hanno avuto la possibilità di parlare brevemente solo due volte con le proprie famiglie. Ma chi...

lauraboldrini : A chi dice che #omofobia e difesa dei #diritti non sono una priorità. Un padre a Torino assolda un picchiatore per… - enpaonlus : Quell’amicizia tra un gatto e il capriolo ferito al rifugio per animali di Brissago Valtravaglia… - chetempochefa : “Cara Befana, siamo io e Belen che ti parliamo. Due gemelle separate alla nascita. Io sono la versione prodotta in… - Mickybit22 : @DrinhoAle Ma sono due cose completamente diverse, Balotelli non sapeva cosa fosse il professionismo mentre Leao no… - chess_fran : RT @mauriziocresce6: Le persone più incantevoli al mondo, hanno sempre un vissuto complesso. Sono spesso le più difficili, ma anche quelle… -