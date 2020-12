Cassano stronca Conte: 'L'Inter non è una grande squadra' (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA - Continuano le dirette su Twitch nel canale di Bobo Vieri e ancora una volta è Antonio Cassano a tenere banco con le sue considerazioni come sempre senza peli sulla lingua. Queste le parole dell'... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 dicembre 2020) ROMA - Continuano le dirette su Twitch nel canale di Bobo Vieri e ancora una volta è Antonioa tenere banco con le sue considerazioni come sempre senza peli sulla lingua. Queste le parole dell'...

L'ex calciatore polemico anche contro l'ultimo cartellino rosso nei confronti di Insigne: "Adesso mi aspetto che gli arbitri puniscano tutti i vaffa" ...

Cassano, ancora un duro attacco ad Antonio Conte Sempre restando in tema di giocatori non valorizzati, inevitabile il riferimento alla gestione di Eriksen: 'Lo fa entrare negli ultimi minuti. Secondo ...

