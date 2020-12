Bayern, Rummenigge: “Mbappé mi piace molto ma nessuno sgarbo all’amico Al-Khelaïfi” (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Bundesliga è il Bayern la squadra più francofona visto che ha in organico i nazionali Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez e l'ex marsigliese Bouna Sarr. Nelle ultime ore radiomercato ha accostato ai campioni d'Europa anche Kylian Mbappé il cui contratto con il PSG si conclude a giugno 2022. Ma a mettere una pietra tombale a questa voce di mercato è Karl-Heinz Rummenigge, presidente del consiglio di amministrazione del club bavarese. "Mi piace molto Mbappé e il suo modo di giocare, ma non riusciremo mai a portarlo al Bayern", ammette. Ad ogni modo, sta bene dov'è. Nasser ( Al-Khelaïfi, presidente del PSG ) è un mio buon amico. Non gli darò fastidio su questo argomento (ride ndr )". Il Bayern ha battuto ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 17 dicembre 2020) In Bundesliga è illa squadra più francofona visto che ha in organico i nazionali Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez e l'ex marsigliese Bouna Sarr. Nelle ultime ore radiomercato ha accostato ai campioni d'Europa anche Kylianil cui contratto con il PSG si conclude a giugno 2022. Ma a mettere una pietra tombale a questa voce di mercato è Karl-Heinz, presidente del consiglio di amministrazione del club bavarese. "Mie il suo modo di giocare, ma non riusciremo mai a portarlo al", ammette. Ad ogni modo, sta bene dov'è. Nasser ( Al-, presidente del PSG ) è un mio buon amico. Non gli darò fastidio su questo argomento (ride ndr )". Ilha battuto ...

