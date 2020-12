A Roma: concerto in streaming il 23 dicembre ore 18 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 23 dicembre ore 18, a Roma, avverrà il concerto di musica barocca. Visto il momento storico in cui viviamo si potrà seguire sui canali social del Museo. Il concerto sarà svolto presso la Galleria Borghese. La Galleria Borghese “promuove studi musicologici mirati a delineare più chiaramente le relazioni della famiglia con la musica e con i Leggi su periodicodaily (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 23ore 18, a, avverrà ildi musica barocca. Visto il momento storico in cui viviamo si potrà seguire sui canali social del Museo. Ilsarà svolto presso la Galleria Borghese. La Galleria Borghese “promuove studi musicologici mirati a delineare più chiaramente le relazioni della famiglia con la musica e con i

Musica barocca con strumenti particolari come il violino "grande". Concerto a porte chiuse presso la Galleria Borghese di Roma.

Bper, il 20 dicembre spettacolo musicale in streaming dedicato a bambini in ospedale

Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Bper Banca, in collaborazione con Carthusia Edizioni e Atelier Elisabetta Garilli, offre ai reparti pediatrici degli ...

