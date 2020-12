Zona rossa Natale 2020: da quando, indiscrezioni e date possibili (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Zona rossa Natale 2020: il governo al lavoro sull’irrigidimento, ormai praticamente certo, delle restrizioni nei giorni di festa. Quali misure potrebbero essere introdotte tra il 25 dicembre e il 6 gennaio. Le ipotesi sul tavolo dell’esecutivo. Segui Termometro Politico su Google News Zona rossa Natale: le misure allo studio del governo Zona rossa Natale – Il governo verso l’irrigidimento delle restrizioni anti-contagio in vista dei prossimi giorni di festa. Quali sarebbero le ipotesi allo studio dell’esecutivo? Si valuta l’imposizione di una Zona rossa sull’intero territorio nazionale nei giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, cioè ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 16 dicembre 2020): il governo al lavoro sull’irrigidimento, ormai praticamente certo, delle restrizioni nei giorni di festa. Quali misure potrebbero essere introdotte tra il 25 dicembre e il 6 gennaio. Le ipotesi sul tavolo dell’esecutivo. Segui Termometro Politico su Google News: le misure allo studio del governo– Il governo verso l’irrigidimento delle restrizioni anti-contagio in vista dei prossimi giorni di festa. Quali sarebbero le ipotesi allo studio dell’esecutivo? Si valuta l’imposizione di unasull’intero territorio nazionale nei giorni di, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, cioè ...

matteosalvinimi : Matteo Bassetti: 'Parlare oggi di un lockdown totale o di una zona rossa per tutto il Paese stride molto. Passare i… - ricpuglisi : Meraviglioso cambiamento di @Corriere, @repubblica e @LaStampa che ritornano iper-pessimiste su assembramenti, zona… - emergency_ong : In questo video da #Crotone, il nostro collega Tino descrive come stiamo lavorando per prevenire possibili rischi d… - S_Informazione : Il #Governo si riunirà oggi alle 12 per decidere se l'#Italia sarà zona #rossa o #arancione durante il periodo nata… - infoitinterno : Più restrizioni a Natale, si decide alle 12: gli scienziati spingono per la zona rossa -