Tom Cruise furioso sul set di Mission Impossible 7. Cosa è accaduto (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Dopo la parentesi italiana, il set di Mission Impossible 7 si è spostato a Londra, dove Tom Cruise e tutto il cast stanno girando le ultime scene. Ad alimentare il Gossip in queste ultime ore, è stata la notizia secondo la quale la star di Hollywood si sarebbe infuriata con alcuni membri della troupe, rei di aver infranto il protocollo anti Covid. La reazione dell'attore è stata veemente, come testimonia anche un audio pubblicato online riguardante proprio quel momento di rabbia. Ma vediamo Cosa ha scatenato la furia dell'attore. Tom Cruise furioso contro due membri della troupe Mission Impossible 7 è ancora in fase di lavorazione ed attualmente tutto il cast sta girando alcune delle scene a Londra. Nonostante l'emergenza sanitaria, si continua a ...

