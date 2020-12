Tiziano Ferro sull’acne di Matilda De Angelis: “La tua bellezza trascende ogni codice” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Tiziano Ferro sull’acne di Matilda De Angelis commenta: “Che tenera e bella sei con questi brufoletti”. 300.000 follower e uno scatto inaspettato condiviso ieri su Instagram che ha attirato anche l’attenzione del cantante Tiziano Ferro. Nella foto si scorge l’acne di Matilda De Angelis: l’attrice, senza timori, si mostra senza trucco, pronta a rispondere alle critiche. Ciò che la raggiunge è invece solo affetto. Tantissimi i messaggi – tra i quali spunta quello di Tiziano Ferro – che le riserva splendide parole. Tiziano Ferro sull’acne di Matilda De Angelis osserva la dolcezza di quei segni che identifica come ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 16 dicembre 2020)diDecommenta: “Che tenera e bella sei con questi brufoletti”. 300.000 follower e uno scatto inaspettato condiviso ieri su Instagram che ha attirato anche l’attenzione del cantante. Nella foto si scorge l’acne diDe: l’attrice, senza timori, si mostra senza trucco, pronta a rispondere alle critiche. Ciò che la raggiunge è invece solo affetto. Tantissimi i messaggi – tra i quali spunta quello di– che le riserva splendide parole.diDeosserva la dolcezza di quei segni che identifica come ...

