Telegram non funziona, tutta Italia boccata: cosa è successo (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Telegram non funziona, tutta Italia boccata per il disservizio dell'app di messaggistica. Un disguido che arriva dopo quello di Google Dopo Google due giorni fa, ora tocca a Telegram. Da qualche minuto uno dei più noti servizi di messaggistica è down in tutta Italia. In opratica tutti quelli che provano ad accedere alla app non riescono. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

xswagway : Non telegram che decide di smettere di funzionare proprio oggi che ci sono ventordici interviste dei pinguini - rebmustdie : MORTACCI NON VA TELEGRAM - chloekalyaeva : ma solo a me non va telegram? - Kappawowi : @Fletcher_Lynd ESCLUSIVO, nel senso che nella versione Telegram non la trovi - IanMimma : Ma solo a me Telegram non funziona? L'ho disinstallato, ma vedo che ancora non va...????? #GFVIP -