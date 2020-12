Spezia Bologna 2-1 LIVE: la riapre Dominguez (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Picco, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Spezia e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Picco”, Spezia e Bologna si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Spezia Bologna 2-1 1? Calcio d’inizio Per la prima volta, la Serie A sbarca al Picco di La Spezia 16? Ammonito Marchizza Il terzino spezzino è il primo a finire sul taccuino di Giacomelli. 19? GOL Spezia 1-0 Difesa del Bologna troppo alta, si ritrovano in due davanti a Da Costa, Gyasi appoggia a Nzola che deposita a porta sguarnita. 23? Prova a reagire il Bologna; la palla buona ce l’ha Barrow che ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Allo stadio Picco, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-1 1? Calcio d’inizio Per la prima volta, la Serie A sbarca al Picco di La16? Ammonito Marchizza Il terzino spezzino è il primo a finire sul taccuino di Giacomelli. 19? GOL1-0 Difesa deltroppo alta, si ritrovano in due davanti a Da Costa, Gyasi appoggia a Nzola che deposita a porta sguarnita. 23? Prova a reagire il; la palla buona ce l’ha Barrow che ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Bologna Diretta Spezia-Bologna 2-1 la Repubblica di Massimo Guerra- Spezia-Bologna (2-0)

Nello Spezia di Italiano sono tre le novità in campo dal primo minuto: basso a sinistra Marchizza al posto di Bastoni, in regìa il talentino dell'Inter Agoumè al posto di Ricci, sulla destra Agudelo, ...

A seguire in campo Verona-Sampdoria, Spezia-Bologna, Genoa-Milan, Parma-Cagliari, Fiorentina-Sassuolo ed Inter-Napoli. La 12ª giornata si chiuderà giovedì sera con Roma-Torino. ALLE 18.30 – Allo ...

