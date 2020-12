Sfregiò la ex con l’acido, immigrato condannato a 15 anni in Cassazione (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 15 anni e 5 mesi di reclusione per Edson Tavares, l’immigrato di origini capoverdiane che aveva sfregiato la ex, la reginetta di bellezza Gessica Notaro, versandole dell’acido in faccia. La Cassazione conferma la condanna Nulla di fatto, quindi, per il ricorso della difesa, rigettato dalla Cassazione che ha invece confermato la condanna della Corte d’Appello di Bologna del novembre 2018 e per la quale il 32enne straniero si trova attualmente in carcere. Convalidati i risarcimenti alle parti civili e anche l’espulsione dell’uomo dall’Italia una volta che avrà finito di scontare la pena. «Finalmente la sentenza ha accertato fino in fondo le responsabilità di Tavares. Oggi c’è una sentenza resa nel nome del popolo italiano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Roma, 16 dic – La Corte diha confermato la condanna a 15e 5 mesi di reclusione per Edson Tavares, l’di origini capoverdiane che aveva sfregiato la ex, la reginetta di bellezza Gessica Notaro, versandole delin faccia. Laconferma la condanna Nulla di fatto, quindi, per il ricorso della difesa, rigettato dallache ha invece confermato la condanna della Corte d’Appello di Bologna del novembre 2018 e per la quale il 32enne straniero si trova attualmente in carcere. Convalidati i risarcimenti alle parti civili e anche l’espulsione dell’uomo dall’Italia una volta che avrà finito di scontare la pena. «Finalmente la sentenza ha accertato fino in fondo le responsabilità di Tavares. Oggi c’è una sentenza resa nel nome del popolo italiano ...

