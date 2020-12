Sampdoria, torna il sereno tra Candreva e Ranieri: il messaggio dell’esterno (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Candreva spegne le polemiche con un messaggio di sostegno alla squadra: le parole dell’esterno della Sampdoria Antonio Candreva tende la mano alla Sampdoria dopo la polemica scaturita in questi giorni, che ha portato il tecnico Claudio Ranieri a escludere l’esterno blucerchiato dai convocati per Verona. Dal divano di casa, non si è fatto attendere il messaggio di sostegno ai compagni: «Daje ragazzi, forza Samp!». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020)spegne le polemiche con undi sostegno alla squadra: le paroledellaAntoniotende la mano alladopo la polemica scaturita in questi giorni, che ha portato il tecnico Claudioa escludere l’esterno blucerchiato dai convocati per Verona. Dal divano di casa, non si è fatto attendere ildi sostegno ai compagni: «Daje ragazzi, forza Samp!». Leggi su Calcionews24.com

calciomercatoit : ??#Inter - grana #Marotta: #Candreva torna a gennaio ? ??#CMITmercato - infoitsport : Le probabili formazioni di Hellas Verona-Sampdoria: torna Di Carmine come centravanti - DiegoSpezzacate : Dopo la vittoria firmata #Lozano-#Petagna della @sscnapoli contro la @sampdoria in @SerieA torna la nostra rubric… - PantheonVerona : Dopo la vittoria contro la Lazio, l'Hellas Verona torna già in campo per il turno infrasettimanale contro la Sampdo… - sportli26181512 : Sampdoria, ballottaggio in difesa: Tonelli torna a disposizione: Per Verona-Sampdoria, in programma domani sera al… -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria torna Le probabili formazioni di Hellas Verona-Sampdoria: torna Di Carmine come centravanti TUTTO mercato WEB Sampdoria, torna il sereno tra Candreva e Ranieri: il messaggio dell’esterno

Antonio Candreva tende la mano alla Sampdoria dopo la polemica scaturita in questi giorni, che ha portato il tecnico Claudio Ranieri a escludere l’esterno blucerchiato dai convocati per Verona.

Inter-Napoli, le formazioni ufficiali: torna Lautaro, Lozano titolare

In difesa Skriniar assieme a de Vrij e Bastoni. Napoli con il 4-2-3-1 e Lozano, a segno contro la Sampdoria, titolare. Riecco Ospina, Mario Rui e Bakayoko, tutti in campo dall'inizio così come il ...

Antonio Candreva tende la mano alla Sampdoria dopo la polemica scaturita in questi giorni, che ha portato il tecnico Claudio Ranieri a escludere l’esterno blucerchiato dai convocati per Verona.In difesa Skriniar assieme a de Vrij e Bastoni. Napoli con il 4-2-3-1 e Lozano, a segno contro la Sampdoria, titolare. Riecco Ospina, Mario Rui e Bakayoko, tutti in campo dall'inizio così come il ...