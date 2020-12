Sampdoria, Keita pronto a tornare: c’è una possibile data (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La Sampdoria potrebbe riabbracciare Keita Balde contro il Crotone: la speranza del tecnico Claudio Ranieri «Vediamo se riuscirò a convocarlo almeno per il Crotone», questa la speranza di Claudio Ranieri in merito a Keita Balde, alle prese con un problema muscolare da diverse settimane. Il tecnico della Sampdoria spera di poter avere a disposizione l’attaccante per il match di sabato prossimo contro il Crotone. Una corsa contro il tempo: Keita, tuttavia, non verrà rischiato in caso di poche rassicurazioni da parte dello staff sanitario blucerchiato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Lapotrebbe riabbracciareBalde contro il Crotone: la speranza del tecnico Claudio Ranieri «Vediamo se riuscirò a convocarlo almeno per il Crotone», questa la speranza di Claudio Ranieri in merito aBalde, alle prese con un problema muscolare da diverse settimane. Il tecnico dellaspera di poter avere a disposizione l’attaccante per il match di sabato prossimo contro il Crotone. Una corsa contro il tempo:, tuttavia, non verrà rischiato in caso di poche rassicurazioni da parte dello staff sanitario blucerchiato. Leggi su Calcionews24.com

