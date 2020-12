Paolo Brosio accusa Barbara D’Urso in diretta | “È tutto architettato” Lei sbotta VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)controLa relazione sentimentale trae Maria Laura De Vitis continua a far parlare molto il gossip. Per tale ragioneha deciso nuovamente di invitare la coppia a Live. Nell’appuntamento di domenica scorsa, al pubblico di Canale 5 è stato mostrato l’audio choc tra la giovane e Diego Granese. Ma non è finita qui, infatti lainteressata ha accettato di sottoporsi alla ‘Macchina della verità dell’Alabama’. I risultati delle sue affermazioni, però, non sono piaciuti al giornalista toscano, che ha avuto una discussione con la padrona di casa. “L’Alabama la sa lunga”, ha affermato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, che subito dopo èto così: ...