Milan, ora o mai più. Fuga o aggancio: Inter, Napoli e Juve ci credono (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Il Milan a Genova ha l'occasione di riscattare il pareggio contro il Parma, ma le assenze pesano e Inter, Napoli e Juve non mollano Potrebbe essere un'occasione più unica che rara per allungare, e il Milan lo sa bene. Anche per cancellare l'incertezza contro il Parma, costata due punti. Fino ad ora non è mai stata Fuga vera, e forse è arrivato il momento giusto per dare un segnale al campionato, anche senza Ibra. Anzi soprattutto senza lo svedese, catalizzatore delle fortune rossonere. In questo momento c'è bisogno della squadra, degli uomini e del carattere di un gruppo che per diventare veramente grande deve dimostrarsi all'altezza, anche senza il suo leader. Qualcosa ha scricchiolato contro il Parma, e a Genova si capirà se erano solo movimenti d'assestamento o qualcosa di più ...

