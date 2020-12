Martina Sambucini, Miss Italia 2020: "Anche io sono stata contagiata dal Covid. Non sentivo più i sapori" (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “Anche io sono stata contagiata dal Covid, ma in forma molto leggera: ho capito di esserlo quando mi sono accorta di non sentire più i sapori. Mi sono messa subito in quarantena e nessuno della mia famiglia è stato contagiato, per fortuna”. A parlare è la 19enne Martina Sambucini, Miss Italia 2020 che all’indomani dell’elezione si racconta sulle pagine del Corriere della Sera tra gioia per la vittoria, aspirazioni e parole sulla delicata fase che il mondo e il nostro Paese sta attraversando a causa della pandemia. A chi le domanda come sia nata la decisione di iscriversi al concoro, Sambucini risponde: “Decisione tutta mia: è una cosa che mi ha ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 16 dicembre 2020) “iodal, ma in forma molto leggera: ho capito di esserlo quando miaccorta di non sentire più i. Mimessa subito in quarantena e nessuno della mia famiglia è stato contagiato, per fortuna”. A parlare è la 19enneche all’indomani dell’elezione si racconta sulle pagine del Corriere della Sera tra gioia per la vittoria, aspirazioni e parole sulla delicata fase che il mondo e il nostro Paese sta attraversando a causa della pandemia. A chi le domanda come sia nata la decisione di iscriversi al concoro,risponde: “Decisione tutta mia: è una cosa che mi ha ...

