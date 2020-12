MacKenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos dona 4,2 miliardi in beneficenza: “Il Covid arricchisce i ricchi a danno dei più poveri” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) MacKenzie Scott, l’ex moglie del fondatore di Amazon, Jeff Bezos, ha donato in beneficenza, solo negli ultimi quattro mesi, 4,2 miliardi di dollari. Una scelta – come scrive la stessa Scott sul suo blog, citato fra gli altri dalla Bbc – legata anche alla volontà di dare una mano a tanti che, specie negli Usa, hanno visto le loro difficoltà aumentare ulteriormente a causa della pandemia di Covid: una tragedia che aggrava in particolare i problemi di donne e minoranze, aggiunge, mentre “accresce le ricchezze dei miliardari” come lei. Le donazioni, riporta la Bbc, sono andate a varie organizzazioni umanitarie americane impegnate nel sociale, oltre che ad alcune ‘banche del cibo’ (food ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020)del fondatore di Amazon,, hato in, solo negli ultimi quattro mesi, 4,2di dollari. Una scelta – come scrive la stessasul suo blog, citato fra gli altri dalla Bbc – legata anche alla volontà di dare una mano a tanti che, specie negli Usa, hanno visto le loro difficoltà aumentare ulteriormente a causa della pandemia di: una tragedia che aggrava in particolare i problemi di donne e minoranze, aggiunge, mentre “accresce le ricchezze dei miliardari” come lei. Lezioni, riporta la Bbc, sono andate a varie organizzazioni umanitarie americane impegnate nel sociale, oltre che ad alcune ‘banche del cibo’ (food ...

