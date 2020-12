LIVE Sci alpino, Prova Val Gardena in DIRETTA: Dominik Paris studia le linee della Saslong (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del fine settimana in Val Gardena – I precedenti di Dominik Paris sulla Saslong – I convocati dell’Italia per le gare in Val Gardena Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima Prova cronometrata della discesa in Val Gardena, la cui gara ufficiale sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino maschile. Sulla mitica Saslong gli atleti studieranno le linee ideali per fare la differenza in gara e capire dove sarà possibile attaccare o meno. Sarà la gara di casa per la truppa italiana e soprattutto per Dominik ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma del fine settimana in Val– I precedenti disulla– I convocati dell’Italia per le gare in ValBuongiorno e bentrovati allaprimacronometratadiscesa in Val, la cui gara ufficiale sarà valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di scimaschile. Sulla miticagli atleti studieranno leideali per fare la differenza in gara e capire dove sarà possibile attaccare o meno. Sarà la gara di casa per la truppa italiana e soprattutto per...

