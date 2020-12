Le entrate di Chemring sono aumentate del 20% nell’anno fiscale 2020

Leggi su invezz

(Di mercoledì 16 dicembre 2020)Group plc (LON: CHG) ha riferito nella giornata di ieri che la sua performance finanziaria per l’anno che si è concluso il 31 ottobre è stata migliore del previsto. La società ha tagliato il suo debito netto e ha aumentato il dividendo. Il CEO Michael Ord ha commentato l’aggiornamento finanziario e ha dichiarato: “L’attività commerciale dall’inizio dell’esercizio in corso è stata in linea con le aspettative. Con il 78% dei ricavi previsti per il 2021 coperti dal portafoglio ordini, le aspettative del consiglio di amministrazione per la performance del 2021 rimangono invariate”.registra £51,7 milioni di utile ante imposteha affermato che il suo fatturato per l’intero anno è stato di £402,5 milioni, il che rappresenta una crescita annualizzata del 20%. La società aerospaziale e della difesa ha ...