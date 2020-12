Inter, Branca: «Triplete? Solo questione di tempo, il record verrà battuto» (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato del suo passato in nerazzurro a poche ore dalla sfida tra il Napoli e i nerazzurri Marco Branca, ex direttore sportivo dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole. Triplete – «Riuscirci è complicato, devono incastrarsi milioni di cose. Però è sempre possibile: tutti i record fatti sono battuti o eguagliati da altri. È Solo una questione di tempo». LAVEZZI E HAMSIK – «Probabilmente ci abbiamo provato più per Hamsik per un periodo, mentre le voci su Lavezzi erano Solo tali. Sullo slovacco capimmo quasi subito che il suo attaccamento al Napoli era veramente grandissimo, quindi dopo un po’ abbiamo deciso di lasciar stare». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Marco, ex direttore sportivo dell’, ha parlato del suo passato in nerazzurro a poche ore dalla sfida tra il Napoli e i nerazzurri Marco, ex direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole.– «Riuscirci è complicato, devono incastrarsi milioni di cose. Però è sempre possibile: tutti ifatti sono battuti o eguagliati da altri. Èunadi». LAVEZZI E HAMSIK – «Probabilmente ci abbiamo provato più per Hamsik per un periodo, mentre le voci su Lavezzi eranotali. Sullo slovacco capimmo quasi subito che il suo attaccamento al Napoli era veramente grandissimo, quindi dopo un po’ abbiamo deciso di lasciar stare». Leggi su ...

FrancescoRoma78 : RT @napolista: Branca, ex ds dell'Inter: 'Provammo a prendere Hamsik, ma era troppo attaccato a Napoli' L'intervista a Radio Marte: 'Per La… - benstar2791 : @FBiasin @passione_inter Dite a Branca che non serve più smentire, non è più il ds (purtroppo). - luca_leoni1 : Branca a Radio Marte: 'Probabilmente ci abbiamo provato più per #Hamsik per un periodo però, le voci su #Lavezzi er… - salvione : Branca: 'Inter-Napoli è come Borg contro McEnroe' - passione_inter : Branca rivela il retroscena: 'Quelle su Lavezzi erano solo voci! Su Hamsik invece vi svelo questo' -… -