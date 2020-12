In arrivo su Netflix una docuserie sul libro di Papa Francesco: “La saggezza del tempo” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è spazio per tutti su Netflix. Serie tv, film originali, reality. E prossimamente anche per Papa Francesco, quello vero, non Jonathan Pryce. Già. Che arriva sulla piattaforma con una docuserie basata sul suo libro La saggezza del tempo, uscito nel 2018 per Marsilio. libro-dialogo sulle grandi questioni della vita, un messaggio di speranza indirizzato non soltanto agli adulti già avviati verso la maturità, ma soprattutto ai giovani: «Per un sostegno nel cammino della crescita e fiducia nell’avvenire, e ai genitori chiamati a guidarli nella ricerca della loro strada». Leggi anche › Tiziano Ferro ringrazia Papa Francesco per l’apertura sulle unioni ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 16 dicembre 2020) C’è spazio per tutti su. Serie tv, film originali, reality. E prossimamente anche per, quello vero, non Jonathan Pryce. Già. Che arriva sulla piattaforma con unabasata sul suoLadel, uscito nel 2018 per Marsilio.-dialogo sulle grandi questioni della vita, un messaggio di speranza indirizzato non soltanto agli adulti già avviati verso la maturità, ma soprattutto ai giovani: «Per un sostegno nel cammino della crescita e fiducia nell’avvenire, e ai genitori chiamati a guidarli nella ricerca della loro strada». Leggi anche › Tiziano Ferro ringraziaper l’apertura sulle unioni ...

