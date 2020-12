Il Veneto di Zaia, da modello virtuoso a ultimo della classe (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La regione che non ti aspetti che più sta soffrendo la pressione della seconda ondata di Covid-19 è il Veneto. Mentre i dati nazionali su contagi e ricoveri hanno cominciato la loro lenta discesa e gran parte dell’Italia è entrata in zona gialla, nella terra di Luca Zaia i numeri sono ancora preoccupanti e in crescita. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.320 nuovi contagi e la crescita su base settimanale è stata del +15,6%. I morti di ieri sono stati 165 mentre gli ospedali faticano a sostenere la situazione. Ci sono stati 57 nuovi ricoveri e i posti in terapia intensiva occupati restano fermi a 373, senza cenni di miglioramento. Foto Fabio Cimaglia / LaPresse“In Veneto la situazione è drammatica. I pronto soccorso sono invasi da malati Covid, non resisteremo a lungo”, la denuncia delle scorse ore del medico padovano ... Leggi su wired (Di mercoledì 16 dicembre 2020) La regione che non ti aspetti che più sta soffrendo la pressioneseconda ondata di Covid-19 è il. Mentre i dati nazionali su contagi e ricoveri hanno cominciato la loro lenta discesa e gran parte dell’Italia è entrata in zona gialla, nella terra di Lucai numeri sono ancora preoccupanti e in crescita. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 3.320 nuovi contagi e la crescita su base settimanale è stata del +15,6%. I morti di ieri sono stati 165 mentre gli ospedali faticano a sostenere la situazione. Ci sono stati 57 nuovi ricoveri e i posti in terapia intensiva occupati restano fermi a 373, senza cenni di miglioramento. Foto Fabio Cimaglia / LaPresse“Inla situazione è drammatica. I pronto soccorso sono invasi da malati Covid, non resisteremo a lungo”, la denuncia delle scorse ore del medico padovano ...

