Il Milan non va oltre il pari a Genova: ora l'Inter è a un solo punto (Di giovedì 17 dicembre 2020) La capolista pareggia e resta da sola in vetta (28 punti), ma adesso l'Inter (27) è ad un solo punto di distanza. Il Milan, infatti, non va oltre il 2-2 in trasferta contro il Genoa e risponde alla ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 17 dicembre 2020) La capolista pareggia e resta da sola in vetta (28 punti), ma adesso l'(27) è ad undi distanza. Il, infatti, non vail 2-2 in trasferta contro il Genoa e risponde alla ...

AntoVitiello : Allenamento a parte per #Ibrahimovic e #Kjaer, non ci saranno per la trasferta di Genova #Milan - Gazzetta_it : Il #Milan non muore mai e resta primo. #Calabria e #Kalulu rispondono a #Destro - MassimoCaputi : Un episodio regala 3 punti pesanti all'Inter che vince lo scontro diretto e accorcia sul Milan. Il Napoli non merit… - marco171292 : E soprattutto dimentichiamo come il Milan ha vinto fino ad ora. Stasera niente rigori? A te non li danno, stasera l… - cmdotcom : #Milan, #Pioli: 'Stiamo prendendo troppi gol, non va bene! E' il momento di stringere i denti, l'assenza di… -