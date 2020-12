I Boomdabash festeggiano 15 anni con “The Best Of (2005-2020)” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) I Boomdabash festeggiano i loro 15 anni di carriera con una raccolta dei loro grandi successi contenuti nel nuovo album “The Best of (2005-2020) in uscita l’11 dicembre. Dopo aver ricevuto l’ennesimo disco multiplatino con “Karaoke”, la canzone regina dell’estate 2020, con questa raccolta, la band non poteva che fare un gran regalo a tutti i loro fans. Al momento in radio spopola il loro ultimo singolo dal titolo “Don’t worry”, un inno alla speranza e come sempre ricco di energia e positività. L’album si compone di ventidue brani tra hit, primi incisi e tre nuovi inediti, “Don’tworry”, “Marco e sara” e “Nun tenimme paura” (feat. Franco Ricciardi). I fans si potranno sbizzarire nel scegliere i diversi formati del “The Best Of ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ii loro 15di carriera con una raccolta dei loro grandi successi contenuti nel nuovo album “Theof () in uscita l’11 dicembre. Dopo aver ricevuto l’ennesimo disco multiplatino con “Karaoke”, la canzone regina dell’estate, con questa raccolta, la band non poteva che fare un gran regalo a tutti i loro fans. Al momento in radio spopola il loro ultimo singolo dal titolo “Don’t worry”, un inno alla speranza e come sempre ricco di energia e positività. L’album si compone di ventidue brani tra hit, primi incisi e tre nuovi inediti, “Don’tworry”, “Marco e sara” e “Nun tenimme paura” (feat. Franco Ricciardi). I fans si potranno sbizzarire nel scegliere i diversi formati del “TheOf ...

