Il leader della Lega Salvini chiude a Elezioni anticipate: "Non è tempo di votare, bastano quindici persone in Parlamento per avviare una fase nuova" "Destra e sinistra sono categorie del passato. Dicono che io sia cambiato ma io sono sempre lo stesso, indosso la giacca quando vado in Senato e uso i toni che si…"

Elezioni anticipate, Salvini ci ripensa: “Non è tempo di votare”

Il leader della Lega Salvini chiude a elezioni anticipate: "Non è tempo di votare, bastano quindici persone in Parlamento per avviare una fase nuova" "Destra e sinistra sono categorie del passato.