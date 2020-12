Covid, Ricciardi su La7: “Siamo in guerra con bombe che non si vedono. Medici e infermieri non ce la fanno più. Serve lockdown” (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Appassionato sfogo di Walter Ricciardi, consigliere del ministero della Salute e professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, sulla situazione negli ospedali e sulla necessità di un lockdown totale nelle festività natalizie. Ospite della trasmissione “Dimartedì” (La7), Ricciardi esordisce: “Forse non ci si rende conto che Siamo in una situazione di guerra. Lo ha detto proprio oggi il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo: quest’anno supereremo i 700mila morti in Italia, un record di mortalità superiore a quello del 1944. Allora la gente si rendeva conto che era in guerra perché vedeva le bombe che cadevano. Oggi i morti non si vedono, ma noi li vediamo. Ogni sera sento colleghi che mi dicono che non ce la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Appassionato sfogo di Walter, consigliere del ministero della Salute e professore ordinario di Igiene all’Università Cattolica di Roma, sulla situazione negli ospedali e sulla necessità di untotale nelle festività natalizie. Ospite della trasmissione “Dimartedì” (La7),esordisce: “Forse non ci si rende conto chein una situazione di. Lo ha detto proprio oggi il presidente dell’Istat Gian Carlo Blangiardo: quest’anno supereremo i 700mila morti in Italia, un record di mortalità superiore a quello del 1944. Allora la gente si rendeva conto che era inperché vedeva leche cadevano. Oggi i morti non si, ma noi li vediamo. Ogni sera sento colleghi che mi dicono che non ce la ...

