Così la Russia diffonde fake news sulla Libia (e non solo) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Facebook ha annunciato di aver rimosso tre “network separati” colpevoli di aver violato la politica aziendale contro l’interferenza straniera o governativa — viene definita coordinated inauthentic behavior (CIB) — per conto di un’entità straniera o governativa: questi network hanno avuto origine in Russia e uno in Francia, e hanno preso di mira più paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Stanford Internet Observatory (SIO) e la società privata specializzata in anti-troll Graphika hanno condotto una ricerca su queste strutture individuandole come dei sofisticati vettori di info-ops: le operazioni del genere sono parte cruciale dell’info-war, la guerra informativa, scenario di conflitto tanto delicato quanto quello fisico perché più subdolo e in grado di influenzare l’opinione pubblica. Già nel 2019 la cosiddetta Fabbrica dei Troll russa era stata individuata come ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Facebook ha annunciato di aver rimosso tre “network separati” colpevoli di aver violato la politica aziendale contro l’interferenza straniera o governativa — viene definita coordinated inauthentic behavior (CIB) — per conto di un’entità straniera o governativa: questi network hanno avuto origine ine uno in Francia, e hanno preso di mira più paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Stanford Internet Observatory (SIO) e la società privata specializzata in anti-troll Graphika hanno condotto una ricerca su queste strutture individuandole come dei sofisticati vettori di info-ops: le operazioni del genere sono parte cruciale dell’info-war, la guerra informativa, scenario di conflitto tanto delicato quanto quello fisico perché più subdolo e in grado di influenzare l’opinione pubblica. Già nel 2019 la cosiddetta Fabbrica dei Troll russa era stata individuata come ...

xiana44698880 : RT @enricocolosimo: L'omertà delle autorità nazionali e regionali sulle cifre così alte di decessi di Covid19,in questa giornata improvvisa… - matteo4993 : @Pazq63 Le atomiche sono già qui. Si intimano i soldati di lasciare le basi, anche a costo di farle saltare in aria… - vincenzocarbo : Intanto in #Russia un sito pubblica foto e dei nomi dei sicari dell'intelligence russa coinvolti nell'avvelenamento… - Andyphone : RT @russiabeyond_it: Ammalarsi di #covid a #Mosca, il calvario di un italiano: 'Ho visto la morte in faccia. Così i medici russi dell'osped… - russiabeyond_it : Ammalarsi di #covid a #Mosca, il calvario di un italiano: 'Ho visto la morte in faccia. Così i medici russi dell'os… -

Ultime Notizie dalla rete : Così Russia Sanità , Parente: "La pandemia è l'occasione per riformare il sistema sanitario" Yahoo Notizie