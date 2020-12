Contenere la Cina. L’agenda del prossimo G7 (allargato) (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci aveva provato quest’anno il presidente statunitense Donald Trump ma la pandemia ha mandato all’aria i suoi programmi. Ci riproverà nel 2021 il premier britannico Boris Johnson. L’idea è quella di un’alleanza tra democrazie per affrontare la sfida economica, militare, tecnologica e ideologica posta dalla Cina. Johnson è deciso a rilanciare, in ottica Global Britain post Brexit, il progetto condiviso con Trump — naufragato, come detto, a causa della pandemia ma anche della controversia con i Paesi europei sul coinvolgimento della Russia auspicato dal presidente statunitense. Downing Street ha annunciato che a gennaio il premier sarà in India (dove oggi si trova il ministro degli Esteri Dominic Raab) per “rafforzare una relazione strategica fondamentale per l’occupazione e gli investimenti in tutto il Regno Unito”. Inoltre, il numero 10 ha comunicato che il governo ha ... Leggi su formiche (Di mercoledì 16 dicembre 2020) Ci aveva provato quest’anno il presidente statunitense Donald Trump ma la pandemia ha mandato all’aria i suoi programmi. Ci riproverà nel 2021 il premier britannico Boris Johnson. L’idea è quella di un’alleanza tra democrazie per affrontare la sfida economica, militare, tecnologica e ideologica posta dalla. Johnson è deciso a rilanciare, in ottica Global Britain post Brexit, il progetto condiviso con Trump — naufragato, come detto, a causa della pandemia ma anche della controversia con i Paesi europei sul coinvolgimento della Russia auspicato dal presidente statunitense. Downing Street ha annunciato che a gennaio il premier sarà in India (dove oggi si trova il ministro degli Esteri Dominic Raab) per “rafforzare una relazione strategica fondamentale per l’occupazione e gli investimenti in tutto il Regno Unito”. Inoltre, il numero 10 ha comunicato che il governo ha ...

Tracce di Covid-19 sono state trovate in un campione prelevato da un carico di surgelati importato dagli Usa nella città di Wuxi, nella provincia cinese dello Jiangsu. Lo ha reso noto il 15 dicembre i ...

Tracce di Covid-19 sono state trovate in un campione prelevato da un carico di surgelati importato dagli Usa nella città di Wuxi, nella provincia cinese dello Jiangsu. Lo ha reso noto il 15 dicembre i ...presidente della divisione Software Engineering di Huawei.SEGUICI SU Huawei rilascia in Cina la beta di HarmonyOS 2.0 per smartphone Gli smartphone Samsung premiati con i CES 2021 Innovation ...