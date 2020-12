Cashback World | efficaci programmi di customer loyalty per le PMI

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 dicembre 2020) VERONA, Italia, 16 dicembre 2020 /PRNewswire/- la Shopping Community internazionale - sta riscuotendo sempre maggiore interesse in numerosi Paesi grazie ai suoidiche consentono in particolare alle piccole e medie imprese di gestire la fidelizzazione dei clienti a livello professionale. Idi fidelizzazione sviluppati e ulteriormente migliorati dahanno già convinto 150.000 aziende in vari mercati di riferimento e in 51 Paesi; sono inoltre particolarmente apprezzati dalle piccole e medie imprese sempre alla ricerca di strumentie convenienti per acquisire nuovi clienti e mantenere quelli esistenti.offre la soluzione perfetta per ...