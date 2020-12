The Elder Scrolls V: Skyrim diventa un podcast in cui vengono letti tutti i libri del gioco (Di martedì 15 dicembre 2020) All'interno di Skyrim sono presenti una moltitudine di libri che parlano della storia del mondo di gioco e non solo. Ci sono libri che raccolgono ricette culinarie, poesie, incantamenti e moltissimo altro. Se siete topi di biblioteca e avete letto praticamente tutti i libri presenti, buon per voi. Ma per coloro che si sono persi qualcosa strada facendo, un comodo podcast su Spotify vi viene in aiuto. Il podcast di Skyrim Book Club sulla piattaforma musicale vi immerge a capofitto in questi adorabili libri e scritti. La raccolta contiene quasi ogni parte immaginabile di testo nel gioco, comprese anche lettere specifiche inviate al Sangue di Drago, così come diari e note che potrebbero non essere ... Leggi su eurogamer (Di martedì 15 dicembre 2020) All'interno disono presenti una moltitudine diche parlano della storia del mondo die non solo. Ci sonoche raccolgono ricette culinarie, poesie, incantamenti e moltissimo altro. Se siete topi di biblioteca e avete letto praticamentepresenti, buon per voi. Ma per coloro che si sono persi qualcosa strada facendo, un comodosu Spotify vi viene in aiuto. IldiBook Club sulla piattaforma musicale vi immerge a capofitto in questi adorabilie scritti. La raccolta contiene quasi ogni parte immaginabile di testo nel, comprese anche lettere specifiche inviate al Sangue di Drago, così come diari e note che potrebbero non essere ...

