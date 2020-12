Stretta di Natale, dallo shopping al coprifuoco tutte le ipotesi in campo (Di martedì 15 dicembre 2020) Le opzioni principali sono due. O quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi - un lockdown di fatto -, dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, solo con i servizi essenziali aperti. Oppure quella - più probabile - di una sorta di grande zona arancione fino all’Epifania, con i negozi aperti e i ristoranti chiusi. E con il coprifuoco anticipato alle 18 o alle 20 Leggi su ilsole24ore (Di martedì 15 dicembre 2020) Le opzioni principali sono due. O quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi - un lockdown di fatto -, dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno, solo con i servizi essenziali aperti. Oppure quella - più probabile - di una sorta di grande zona arancione fino all’Epifania, con i negozi aperti e i ristoranti chiusi. E con ilanticipato alle 18 o alle 20

