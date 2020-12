PluService-LoJack | soluzione telematica per gestione riparazioni dei bus

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 15 dicembre 2020) Roma, 15 dic. (Labitalia) -, azienda marchigiana leader in Italia nelle soluzioni software legate alla mobilità, eItalia, società del gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per l'automotive e nei sistemi di protezione dei veicoli e la sicurezza dei suoi occupanti, hanno annunciato oggi il lancio sul mercato di un'innovativadestinata a rivoluzionare il processo di manutenzione edi autobus e mezzi del trasporto locale sia pubblici sia privati. Obiettivo del nuovo servizio è rendere più smart la manutenzione dei veicoli e addirittura prevenire problemi meccanici che possano causare il fermo dei bus, provvedendo alla riparazione in modo efficace e con minore dispendio di tempi e costi. Grazie a questo sistema l'azienda di trasporto potrà ...