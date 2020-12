(Di martedì 15 dicembre 2020) ", oraun".Titola così l'edizione odierna del 'Giornale di Sicilia'. Dopo la sconfitta di Foggia, ilè tornato a vincere, "ma la discontinuità di risultati e prestazioni avuta nelle ultime settimane ha giocato un brutto scherzo airimasti comunque ai margini della zonanonostante i tre punti conquistati", si legge.Errori e amnesie hanno certamente inciso sul rendimento della compagine, il cui obiettivo è risalire in classifica. Per farlo, però, ilha bisogno di conquistare un nuovodi. "L’delle ultime cinque partite è sotto gli occhi di tutti", prosegue il noto quotidiano. Dal 25 novembre ...

WiAnselmo : #Palermo, altalena rosanero: ora serve un filotto di vittorie per consolidare i playoff - Mediagol : #Palermo, altalena rosanero: ora serve un filotto di vittorie per consolidare i playoff - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Altalena #Palermo, ora serve un filotto. #Ternana inarrivabile, serve arrivare quarti. Ecco perché' -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo altalena

Mediagol.it

Non ci sono soltanto immagini di delitti di mafia, scorci del degrado delle città, politici sotto processo, nell'archivio della reporter palermitana Letizia Battaglia. (ANSA) ...Andamento altalenante per la Casertana che dopo il successo contro il Monopoli è caduta in casa del Palermo, anche a causa del momento difficile vissuto con i tamponi che hanno rilevato ben sette posi ...