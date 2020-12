Pagamento Pensioni Gennaio 2021, date ufficiali: continua l’anticipo in posta (Di martedì 15 dicembre 2020) Adesso è ufficiale, come vi abbiamo anticipato nel nostro precedente articolo, per far fronte all’emergenza del Covid-19 anche il Pagamento delle Pensioni di Gennaio 2021 sarà scaglionato e anticipato a partire dal 28 dicembre 2020. l’ufficialità è arrivata dal capo della protezione civile Angelo Borrelli che l’ha confermato a Radio Radio. E’ stata così firmata l’ordinanza numero 723 con tutti i dettagli per gli anticipi sia delle Pensioni di Gennaio che per quelle di febbraio 2021. Andiamo a vederla. Pagamento Pensioni Gennaio 2021 e Febbraio 2021: l’ordinanza della protezione civile Nell’ordinanza si legge che visto lo stato di emergenza ancora attivo “E’ ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 15 dicembre 2020) Adesso è ufficiale, come vi abbiamo anticipato nel nostro precedente articolo, per far fronte all’emergenza del Covid-19 anche ildelledisarà scaglionato e anticipato a partire dal 28 dicembre 2020. l’tà è arrivata dal capo della protezione civile Angelo Borrelli che l’ha confermato a Radio Radio. E’ stata così firmata l’ordinanza numero 723 con tutti i dettagli per gli anticipi sia dellediche per quelle di febbraio. Andiamo a vederla.e Febbraio: l’ordinanza della protezione civile Nell’ordinanza si legge che visto lo stato di emergenza ancora attivo “E’ ...

