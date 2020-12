Napoli, assembramenti in metropolitana e nessun controllo (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – Nonostante la situazione epidemica continui a preoccupare, l’allentamento dei controlli a seguito della classificazione della Campania come zona arancione ha fatto riemergere i problemi irrisolti sulle misure per prevenire gli assembramenti. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha infatti evidenziato la pericolosità della mancanza di distanziamento nella metropolitana di Napoli: “assembramenti, ammassamenti di persone e nessun distanziamento sociale, è ciò che è accaduto nei vagoni della linea 1 della metropolitana di Napoli, anche oggi – dice il consigliere -. Come segnalato da diversi utenti nella mattinata del 15 dicembre sulla corsa delle 7.50 i pendolari sono stati costretti a viaggiare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 15 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Nonostante la situazione epidemica continui a preoccupare, l’allentamento dei controlli a seguito della classificazione della Campania come zona arancione ha fatto riemergere i problemi irrisolti sulle misure per prevenire gli. Il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli ha infatti evidenziato la pericolosità della mancanza di distanziamento nelladi: “, ammassamenti di persone edistanziamento sociale, è ciò che è accaduto nei vagoni della linea 1 delladi, anche oggi – dice il consigliere -. Come segnalato da diversi utenti nella mattinata del 15 dicembre sulla corsa delle 7.50 i pendolari sono stati costretti a viaggiare ...

Assembramenti, ammassamenti di persone e nessun distanziamento sociale, è ciò che è accaduto nei vagoni della linea 1 della metropolitana di Napoli. Come segnalato da diversi utenti al Consigliere Reg ... Vergogna metropolitana di Napoli: treni strapieni, altro che stop assembramenti

Ieri il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha parlato di aumento esponenziale dei «morti e feriti» per il Covid. Oggi invece in tanti si domandano a chi ...