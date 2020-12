MES e rischio “trappolone”: occhio all’articolo 3 (Di martedì 15 dicembre 2020) Mes sì, Mes no, Mes forse. Mes trappola o sicuro? Il dibattito sullo strumento marchiato con la “lettera scarlatta” prosegue ormai da mesi, accendendo gli animi dei favorevoli (PD e Italia Viva) e dei contrari (M5S e opposizioni, ad eccezione di Forza Italia). “Si dice che il diavolo sta nei dettagli. Nel caso del Mes il diavolo o, meglio, il mostro di Frankenstein sta nell’articolato e nell’allegato, in specie nell’articolo 3 e nell’Allegato III, negli obiettivi e nei criteri che sono assegnati al Mes”. A rispondere così, intervistato da Libero nei giorni scorsi, è l’ex Ministro dell’Economia Giulio Tremonti che dunque mette in guardia da una possibile “trappola”. rischio COMMISSARIAMENTO – Il giornalista chiede: “se firmiamo il Mes, l’Europa poi potrebbe commissariarci a suo piacimento? “Basta leggere il Trattato. Articolo 3 e Allegato III. Qui – risponde Tremonti ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) Mes sì, Mes no, Mes forse. Mes trappola o sicuro? Il dibattito sullo strumento marchiato con la “lettera scarlatta” prosegue ormai da mesi, accendendo gli animi dei favorevoli (PD e Italia Viva) e dei contrari (M5S e opposizioni, ad eccezione di Forza Italia). “Si dice che il diavolo sta nei dettagli. Nel caso del Mes il diavolo o, meglio, il mostro di Frankenstein sta nell’articolato e nell’allegato, in specie nell’articolo 3 e nell’Allegato III, negli obiettivi e nei criteri che sono assegnati al Mes”. A rispondere così, intervistato da Libero nei giorni scorsi, è l’ex Ministro dell’Economia Giulio Tremonti che dunque mette in guardia da una possibile “trappola”.COMMISSARIAMENTO – Il giornalista chiede: “se firmiamo il Mes, l’Europa poi potrebbe commissariarci a suo piacimento? “Basta leggere il Trattato. Articolo 3 e Allegato III. Qui – risponde Tremonti ...

matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - marattin : Quella notte in cui la democrazia rischiò – Luigi Marattin. (Se avanza un attimo, solo un semplice attimo, tra Mes,… - rubecadiz : RT @DonniniMario: Siamo in competizione fra stati e vince chi è coeso. La farsa del MES apre al commissariamento. Ricchezze, risparmio, imp… - keenaroma : …… industriale non è più italiana, automobili, alimentari, moda, siderurgico e tanti altri settori o aziende cardin… - EffettoFrank : RT @Lidia_Undiemi: È in atto una rimozione storica pressoché totale da parte della sinistra sul dramma sociale e umano del popolo greco che… -