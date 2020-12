Guida TV | programmi di stasera | martedì 15 dicembre 2020

Leggi su ascoltitv

(Di martedì 15 dicembre 2020)aitv della prima serata di oggi,15.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Il Commissario Montalbano – Una voce di notte Film TV RAI2 Il Collegio Reality Show RAI3 #Cartabianca Attualità RETE4 L’amore non va in vacanza Film CANALE5 Aquaman Film ITALIA1 Le Iene Show Infotainment LA7 DiAttualità REALTIME Matrimonio a Prima Vista USA Docureality CIELO Il giro del mondo in 80 giorni Film TV8 Natale fuori città Film NOVE Revenant – Redivivo Film first appeared on Ascolti Tv Blog.