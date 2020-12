Galli: “La riapertura delle scuole è un problema, inutile negarlo” (Di martedì 15 dicembre 2020) "La scuola è un problema, è inutile che si dica il contrario, perché abbiamo la necessità di garantirla in presenza ai nostri ragazzi e su questo non ho dubbi, ma che nel contesto, magari a monte e a valle di quando vanno a scuola si siano create le condizioni per un sacco di contagi è fuori di dubbio. È inutile negarlo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 dicembre 2020) "La scuola è un, èche si dica il contrario, perché abbiamo la necessità di garantirla in presenza ai nostri ragazzi e su questo non ho dubbi, ma che nel contesto, magari a monte e a valle di quando vanno a scuola si siano create le condizioni per un sacco di contagi è fuori di dubbio. È". L'articolo .

MarcG_69 : RT @WHunting24: Io vorrei sapere una cosa. La #germania va in #lockdown totale per un mese e noi con ancora 18mila #contagi al giorno riapr… - infoitinterno : Covid, Galli: 'Terza ondata con la riapertura delle scuole' - infoitinterno : Riapertura scuola, Galli avverte: 'Al rientro in classe sarà terza ondata' - Flik85141015 : RT @WHunting24: Io vorrei sapere una cosa. La #germania va in #lockdown totale per un mese e noi con ancora 18mila #contagi al giorno riapr… - WHunting24 : Io vorrei sapere una cosa. La #germania va in #lockdown totale per un mese e noi con ancora 18mila #contagi al gior… -

Ultime Notizie dalla rete : Galli riapertura Galli: “La riapertura delle scuole è un problema, inutile negarlo” Orizzonte Scuola L’allarme di Galli: “Arriverà una grande epidemia causata da germi multiresistenti”

“Siamo ancora sopra la soglia critica per l’occupazione dei posti in terapia intensiva e i ricoveri di area medica”, ha aggiunto Rezza, secondo quanto riporta l’Adnkronos: “La riapertura delle scuole ... Coronavirus, Galli: 'Se si va avanti così ci porteremo dietro il virus per chissà quanto'

Massimo Galli sottolinea come questo "apri e chiudi" sarebbe meglio lasciasse il posto a una "cura più intensa" ma limitata nel tempo. “Siamo ancora sopra la soglia critica per l’occupazione dei posti in terapia intensiva e i ricoveri di area medica”, ha aggiunto Rezza, secondo quanto riporta l’Adnkronos: “La riapertura delle scuole ...Massimo Galli sottolinea come questo "apri e chiudi" sarebbe meglio lasciasse il posto a una "cura più intensa" ma limitata nel tempo.