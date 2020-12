FS News, accessibilità: cresce la rete delle Sale Blu, salgono a 332 le stazioni attive (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) – salgono a 332 le stazioni attive con i servizi per le persone a mobilità ridotta. Dal 13 dicembre il servizio di assistenza gratuito del gruppo FS raggiunge infatti altre 9 stazioni, per continuare a garantisce una capillare accessibilità al viaggio e un’attenzione alle esigenze delle persone con disabilità. Le nuove stazioni sono: Chatillon Saint Vincent, Pont Saint Martin, Tarvisio Boscoverde, Codogno, Mirandola, Montecatini Terme- Monsummano, Venafro, Ostuni e Potenza Superiore. rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, è sempre più vicina alle persone con disabilità e a ridotta mobilità che viaggiano in treno e utilizzano le stazioni. Con il servizio di assistenza delle ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 dicembre 2020) (Teleborsa) –a 332 lecon i servizi per le persone a mobilità ridotta. Dal 13 dicembre il servizio di assistenza gratuito del gruppo FS raggiunge infatti altre 9, per continuare a garantisce una capillareal viaggio e un’attenzione alle esigenzepersone con disabilità. Le nuovesono: Chatillon Saint Vincent, Pont Saint Martin, Tarvisio Boscoverde, Codogno, Mirandola, Montecatini Terme- Monsummano, Venafro, Ostuni e Potenza Superiore.Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS Italiane, è sempre più vicina alle persone con disabilità e a ridotta mobilità che viaggiano in treno e utilizzano le. Con il servizio di assistenza...

TuttoAndroid : Motorola migliora l’accessibilità dell’app Moto - stenodelfo : L'applicazione pensata per le persone con disabilità diventa intercomunale ?? Oltre al comune di Città di Castello s… - Quasimezzogiorn : Sanza (SA) – 23 le imprese ammesse alla gara per la messa in sicurezza dell’accessibilità al Monte Cervati . - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 ha problemi con alcuni software per l'accessibilità. - campobassolive : Parte dal Molise la maratona su accessibilità universale, dialogo interregionale, pace e diritti umani -

Ultime Notizie dalla rete : News accessibilità Disabili: Pavanelli (M5S), 'bene road map per accessibilità universale' Affaritaliani.it