Fossombrone | canna fumaria di una villetta in collina va a fuoco | i vigili entrano forando il tetto

Per fortuna non si sono registrate conseguenza alle persone. Un incendio che si è propagato a causa della canna fumaria di una stufa a legno nel sottotetto ha reso inagibile una,...

FOSSOMBRONE - Per fortuna non si sono registrate conseguenza alle persone. Un incendio che si è propagato a causa della canna fumaria di una stufa a legno nel sottotetto ha reso inagibile una villetta ...