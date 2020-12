Danni da fauna selvatica, indennizzi più veloci nel Parco della Majella (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Aquila - (ANSA) - PESCARA, 14 DIC - Il Parco Nazionale della Majella annuncia l'adozione di una nuova procedura amministrativa e di un software che consentirà di ridurre al minimo le complessità burocratiche e i tempi di pagamento degli indennizzi in favore degli allevatori del Parco interessati da predazione a carico degli animali al pascolo da parte del lupo e, in misura minore, dell'orso. Il Parco ha da anni investito nell'efficientamento delle procedure e nell'avvio di iniziative che tendono a supportare gli allevatori di montagna nella coesistenza con i grandi carnivori. Nel corso degli ultimi anni, l'adesione di 120 allevatori al programma "Allevatori della Montagna Madre", che prevede diverse iniziative a sostegno della gestione del pascolo e ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 dicembre 2020) L'Aquila - (ANSA) - PESCARA, 14 DIC - IlNazionaleannuncia l'adozione di una nuova procedura amministrativa e di un software che consentirà di ridurre al minimo le complessità burocratiche e i tempi di pagamento degliin favore degli allevatori delinteressati da predazione a carico degli animali al pascolo da parte del lupo e, in misura minore, dell'orso. Ilha da anni investito nell'efficientamento delle procedure e nell'avvio di iniziative che tendono a supportare gli allevatori di montagna nella coesistenza con i grandi carnivori. Nel corso degli ultimi anni, l'adesione di 120 allevatori al programma "AllevatoriMontagna Madre", che prevede diverse iniziative a sostegnogestione del pascolo e ...

abruzzo24ore : Danni da fauna selvatica, indennizzi più veloci nel Parco della Majella - gadmeischia : La Federcaccia Isola d'Ischia, insieme a tutti i soci, si dissocia totalmente con personaggi che usano armi illegal… - rinaldodinino : @fattoquotidiano @Luca_Mercalli la crisi climatica , secondo me, anche se non sono un esperto, temo che sia una cri… - rietin_vetrina : Refrigeri: “La Riserva Laghi Lungo e Ripasottile ha erogato le somme per coprire i danni da fauna selvatica del 201… - gazzettamantova : Nel Mantovano raddoppiati i danni da fauna selvatica Richieste record di indennizzi per soia, mais e cocomeri. La R… -

Ultime Notizie dalla rete : Danni fauna Nel Mantovano raddoppiati i danni da fauna selvatica La Gazzetta di Mantova Danni da fauna selvatica, indennizzi più veloci nel Parco della Majella

Cronaca L'Aquila - 15/12/2020 10:36 - (ANSA) - PESCARA, 14 DIC - Il Parco Nazionale della Majella annuncia l'adozione di una nuova procedura amministrativa e di un software ... "In aumento incidenti dovuti ai cinghiali, ampliare orari e periodi di caccia"

“Nel Pordenonese, nel fine settimana, si sono registrati ben tre incidenti gravi causati dalla fauna selvatica ... caccia nel nome della sicurezza stradale e della prevenzione dei danni ... Cronaca L'Aquila - 15/12/2020 10:36 - (ANSA) - PESCARA, 14 DIC - Il Parco Nazionale della Majella annuncia l'adozione di una nuova procedura amministrativa e di un software ...“Nel Pordenonese, nel fine settimana, si sono registrati ben tre incidenti gravi causati dalla fauna selvatica ... caccia nel nome della sicurezza stradale e della prevenzione dei danni ...