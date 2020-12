cronaca_news : Crotone, reddito di cittadinanza ai boss della 'ndrangheta, sequestri per oltre 100mila euro - StraNotizie : Crotone, reddito di cittadinanza ai boss della 'ndrangheta, sequestri per oltre 100mila euro - RS67eu : RT @Agenzia_Ansa: La Gdf di Crotone analizzando i dati Inps ha scoperto che l'uomo ritenuto a capo della cosca di 'ndrangheta di San Leonar… - MenegazziMarina : Incassava il reddito di cittadinanza. Denunciato boss di 'ndrangheta - Akinato72444362 : RT @tempoweb: Incassava il #redditodicittadinanza. Denunciato #boss di #ndrangheta #gdf #15dicembre #mafia #crotone -

Ultime Notizie dalla rete : Crotone reddito

Boss e affiliati per i tribunali, indigenti da sostenere con il reddito di cittadinanza e avviare al lavoro per l’Inps. Fra i furbetti dei sussidi statali individuata dalla Guardia di Finanza di ...Crotone, boss della ‘ndrangheta e familiari imputati per associazione mafiosa e traffico di sostanze stupefacenti. Percepivano il RdC ...