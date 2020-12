Conte: 'L'Inter non è obbligata a vincere lo scudetto' (Di martedì 15 dicembre 2020) Alla vigilia della sfida col Napoli il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza: "Sarà una sfida impegnativa, affrontare una squadra con la stessa ambizione, ci deve dare stimolo per migliorarci. ... Leggi su gazzetta (Di martedì 15 dicembre 2020) Alla vigilia della sfida col Napoli il tecnico nerazzurro ha parlato in conferenza: "Sarà una sfida impegnativa, affrontare una squadra con la stessa ambizione, ci deve dare stimolo per migliorarci. ...

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte per #CagliariInter! ?? #FORZAINTER ???? - Inter : LIVE-La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia del turno infrasettimanale: a San Siro arriva il Napoli - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Non era facile rimanere lucidi, ci abbiamo creduto fino in fondo' ??? Il pensiero di Antonio… - zazoomblog : Inter-Napoli Conte in conferenza: “Sarà sfida impegnativa. Noi favoriti per lo Scudetto? Dobbiamo lavorare” -… - AndreaandyG : @Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Inter Moduli, scelte e... Così Conte ridisegna l’Inter e vede la vetta La Gazzetta dello Sport Inter, Conte sfida Gattuso: «Il Napoli ha le nostre stesse ambizioni, sarà stimolante sfidarlo»

L’Inter punta la quinta vittoria di fila in campionato per continuare a stanare il Milan, ora a +3 dai nerazzurri dopo il pareggio contro il Parma. A San Siro arriva il Napoli di Rino ... Conte: "Il Napoli ha le nostre ambizioni, sfida stimolante"

Mi viene da ridere sentire parlare di obbligo di Scudetto per l'Inter, noi lavoriamo sempre per migliorarci". Lo ha detto Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parlando in conferenza stampa alla ... L’Inter punta la quinta vittoria di fila in campionato per continuare a stanare il Milan, ora a +3 dai nerazzurri dopo il pareggio contro il Parma. A San Siro arriva il Napoli di Rino ...Mi viene da ridere sentire parlare di obbligo di Scudetto per l'Inter, noi lavoriamo sempre per migliorarci". Lo ha detto Antonio Conte, allenatore dell'Inter, parlando in conferenza stampa alla ...